Описаны последствия консервации Запорожской АЭС для Украины

Энергетик Кондратьев допустил отключения электричества для украинцев при консервации ЗАЭС

В случае консервации Запорожской АЭС на Украине возможно отключение электричества для населения, гражданских объектов и металлургических предприятий. Такие последствия в разговоре с «Лентой.ру» описал энергетик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Запорожскую АЭС (ЗАЭС) могут законсервировать из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), допустил член совета областной администрации Владимир Рогов.

Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС Сергей Кондратьев замруководителя департамента Института энергетики и финансов

«Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС, — сказал Кондратьев. — Очень странными кажутся заявления "Энергоатома" о том, что обстрелы производятся как раз для того, чтобы не допустить отключения АЭС от украинской энергосети. Если вдруг придется временно останавливать реакторы, консервировать АЭС, в достаточно сложном положении окажутся регионы Центральной Украины», — сказал Кондратьев

У страны, по словам энергетика, отсутствуют необходимые ресурсы, резервные мощности, способные заместить выработку Запорожской АЭС. В случае ее отключения придется либо перебрасывать мощности из Западного и Северного регионов, что может быть не только достаточно сложно, но и неосуществимо, либо проводить веерные отключения.

«Кроме того, возможно и полное отключение тех потребителей, которые, по мнению энергетиков и властей, будут не самыми приоритетными. То есть, как я понимаю, в текущих условиях под отключение могут попасть население, гражданские объекты и, возможно, металлургические предприятия. Но они и так уже во многом остановлены, так что возможность сокращать потребление в этой сфере уже практически исчерпана», — заключил Кондратьев.

Напомним, 11 августа стало известно, что украинские военные нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее сообщалось, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.