Депутат сейма Латвии назвал признание России спонсором терроризма политикой США

Депутат сейма Латвии Пименов назвал признание России спонсором терроризма политикой США

Признание парламентом Латвии России государством-спонсором терроризма только усугубляет мировой политический кризис, начавшийся на фоне специальной военной операции на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат латвийского сейма, член оппозиционной партии «Согласие» Игорь Пименов.

Мнение оппозиции

В голосовании сейма 11 августа не участвовали депутаты «Согласия», а также два внефракционных парламентария. По словам Пименова, оппозиционная партия выступает категорически против специальной военной операции на Украине и осуждает действия Москвы. При этом члены «Согласия» считают, что называть Россию страной, поддерживающей терроризм, чрезмерно.

«Признание государством, поддерживающим терроризм, есть средство внешней политики, которую осуществляют США, точнее Госдепартамент. Под это разработана целая система законодательства, которая прописывает, что можно, а что нельзя делать по внешней политике Соединенным Штатам в отношениях со странами, которые внесены в список государств, поддерживающих терроризм», — объяснил он.

Когда этот же самый статус пытаются вводить государства, которые находятся за пределами американской юрисдикции, это становится только символическим жестом, который еще больше отягощает кризис, не добавляет никакого положительного результата к разрешению этого чудовищного конфликта и служит только внутренним политическим целям конкретных политиков Латвийской Республики Игорь Пименов депутат Сейма Латвии, член фракции «Согласие»

Еще одним аргументом против этой антироссийской резолюции Пименов назвал негативное влияние на Украину. В то же время, по его мнению, серьезного эффекта на Россию это не произведет.

Позиция большинства

Из 100 депутатов латвийского парламента 67 поддержали инициативу признания России спонсором терроризма, сообщает LSM. Пименов видит в этом лишь политический жест.

Они видят в этом очень большое символическое значение, [имеют возможность] еще раз высказать свое мнение в отношении России именно таким образом. Но это все было сказано в других заявлениях Сейма, которые мы принимали, начиная с 3 марта этого года. Это заявление по существу ничего не добавляет Игорь Пименов депутат Сейма Латвии, член фракции «Согласие»

Оппозиция в Латвии после 24 февраля

Оппозиционная фракция «Согласие» всегда считалась в сейме пророссийской, так как не была радикально настроена против Москвы, утверждает Пименов. Начало специальной военной операции на Украине только обострило отношения с политическими противниками, уточнил он.

«Наши оппоненты всегда относились к нам как с "агентам Кремля", начиная с первых дней нашего пребывания в сейме Латвийской республики. Это не соответствует вообще ни на волос нашим претензиям, назначению и тем задачам, которые мы решаем в латвийской политике. Мы всегда выступали за дружественные отношения со всеми государствами, мы видели в России надежного партнера, связывали с Россией будущее развитие Латвийской Республики. Безусловно, мы способны развиваться по всем направлениям, но огромный рынок сбыта Российской Федерации представлял очень благоприятный ресурс», — отметил Пименов.

11 августа сейм Латвии объявил Россию государством-спонсором терроризма, а также призвал Евросоюз прекратить выдачу туристических и въездных виз гражданам РФ и Белоруссии.