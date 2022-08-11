В России призвали к пересмотру дипломатических отношений с Латвией

Депутат Чепа: нужен пересмотр отношений с Латвией из-за признания РФ спонсором терроризма

Москве необходимо ответить на признание России страной-спонсором терроризма сеймом Латвии. К этому в разговоре с «Лентой.ру» призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он назвал ответные действия, которые может предпринять Россия.

«Учитывая все последние шаги и это заявление, нам следует вообще прекратить отношения с этой страной. Возможно, пересмотреть наши дипломатические отношения. Нужно оказать максимум экономических шагов, которые должны оказать существенное давление на эту страну, принять все возможные решения», — предложил парламентарий.

По его мнению, некоторые западные страны тоже могут присвоить России такой статус. В частности, это могут быть прибалтийские республики, полагает Чепа.

11 августа сейм Латвии официально объявил Россию государством-спонсором терроризма. Парламент страны утверждает, что Москва многие годы прямо и косвенно поддерживает и финансирует террористические режимы. В качестве примера приводится сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, отравление Скрипалей и сбитый Boeing MH-17.

«На Украине Россия избрала подобный образ поведения — жестокий, аморальный и противоправный. Достигая политических целей войной, Россия стремится запугать и деморализовать народ Украины и ее Вооруженные силы, а также парализовать государственную дееспособность», — говорится в заявлении.

Латвийские депутаты также призвали Евросоюз немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

В Еврокомиссии сообщили, что реагируют на последние события и обсудят вопрос предоставления виз россиянам.

Позже Эстония заявила, что запрещает въезд на свою территорию россиянам с визами, выданными республикой. Мера начнет действовать через неделю.

МИД Латвии также сообщил, что в законодательство будут внесены изменения, согласно которым жители страны в случае получения российского гражданства должны будут покинуть республику.