Бывший чемпион жестко высказался о бонусах за бои в UFC

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд пожаловался на недостаточные суммы бонусов

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд поделился мнением относительно размеров премиальных выплат в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

37-летний американец, который возобновил карьеру, жестко высказался о финансовой политике компании. Он обратил внимание на многомиллионные прибыли UFC, в то время как организация по-прежнему выплачивает бонусы в размере 50 тысяч долларов.

«Мы застряли с этими чертовыми чеками на 50 тысяч. Надо уже просыпаться и что-то менять», — заявил бывший чемпион. Рокхолд вернется в октагон UFC 21 августа. Американцу предстоит поединок против бразильца Паоло Косты.

Рокхолд не дрался с июля 2019-го. В поединке против Яна Блаховича он дебютировал в полутяжелом весе и потерпел поражение нокаутом. Американец становился обладателем пояса чемпиона UFC в среднем весе. Он также выигрывал титул в Strikeforce.

На счету Рокхолда 16 побед при пяти поражениях. Он тренируется в American Kickboxing Academy вместе с другими экс-чемпионами Даниэлем Кормье и Хабибом Нурмагомедовым.