Российская теннисистка Кудерметова рассказала об отношениях с украинцами

Российская теннисистка Кудерметова рассказала, что спокойно общается с украинцами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об отношениях со спортсменами с Украины. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам россиянки, она со всеми здоровается и спокойно общается. «В первое время было непонятно, как себя вести, а сейчас все нормально», — добавила Кудерметова. Она также отметила, что никто из украинцев не пытался ее ни о чем расспрашивать.

25 июля об отношениях с украинцами высказалась российская биатлонистка Анастасия Гореева. «Наши украинские друзья на всех нас ополчились, и было много негатива, хотя мы говорили, что мы просто заложники обстоятельств», — подчеркнула она.

Кудерметова выиграла один турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Спортсменка находится на 18-й позиции в рейтинге организации.

