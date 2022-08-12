В Запорожье заявили о сопротивлении жителей подконтрольных Киеву территорий

Администрация Запорожья: жители столицы региона сопротивляются украинской власти

Жители города Запорожье и прилегающих к нему территорий сопротивляются требованиям украинских властей, уклоняются от службы в территориальной обороне, зафиксированы случаи боестолкновений между ними и националистическими подразделениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — заявил Рогов.

Он также рассказал, что уже имели место случаи боестолкновений между националистическими батальонами и запорожцами, которых силой принуждали к службе в теробороне. «Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — резюмировал Рогов.

Ранее Рогов заявил, что референдум о воссоединении с Россией в регионе будет проведен с учетом требований российского законодательства, позволяющего стать новым субъектом федерации. Позже глава Запорожья Евгений Балицкий пообещал, что само голосование пройдет, скорее всего, в сентябре, точная дата будет определена в ближайшее время.