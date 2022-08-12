Росздравнадзор начал проверку из-за смерти ребенка после приема «Золгенсма»

Росздравнадзор начал проверку причин смерти ребенка после приема препарата «Золгенсма»

Росздравнадзор начал проверку после смерти ребенка, который принимал препарат «Золгенсма». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В рамках проверки Росздравнадзор проведет комплексную оценку обстоятельств и причин гибели ребенка.

Ранее стало известно о гибели двух детей из России и Казахстана в ходе лечения препаратом от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Их смерть произошла на фоне почечной недостаточности после пять-шести недель введения лекарства.

В России это уже вторая смерть ребенка, принимавшего «Золгенсма», сообщила глава благотворительного фонда «Семьи со СМА» Ольга Германенко. Однако она подчеркнула, что о связи гибели детей с употреблением лекарства можно будет говорить только после тщательной проверки.