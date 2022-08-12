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Росздравнадзор начал проверку из-за смерти ребенка после приема «Золгенсма»

Росздравнадзор начал проверку причин смерти ребенка после приема препарата «Золгенсма»

Фото: Shutterstock

Росздравнадзор начал проверку после смерти ребенка, который принимал препарат «Золгенсма». Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

В рамках проверки Росздравнадзор проведет комплексную оценку обстоятельств и причин гибели ребенка.

Ранее стало известно о гибели двух детей из России и Казахстана в ходе лечения препаратом от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Их смерть произошла на фоне почечной недостаточности после пять-шести недель введения лекарства.

В России это уже вторая смерть ребенка, принимавшего «Золгенсма», сообщила глава благотворительного фонда «Семьи со СМА» Ольга Германенко. Однако она подчеркнула, что о связи гибели детей с употреблением лекарства можно будет говорить только после тщательной проверки.

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Константин Лысяков
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