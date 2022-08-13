«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в матче РПЛ со счетом 0:0

Московское «Динамо» «Краснодар» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

После пяти матчей «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков. «Краснодар» располагается на шестом месте, набрав восемь очков.

В следующем туре «Динамо» принимает московский «Спартак» 20 августа. Краснодар встречается дома с «Оренбургом» 21 августа.