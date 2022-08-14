Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
Сегодня
15:00 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спартак М
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|5-й тур
Спорт

Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе

Российская фигуристка Косторная рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе

Фото: Ольга Бенар / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит RT.

Спортсменка сообщила, что получила травму руки, после чего специалист захотела расстаться с ней. «В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на тренировку, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: "Как ты это делаешь?". Близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — заявила она.

8 августа Косторная рассказала, что в ближайшее время перенесет операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство связано с травмой бедра.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Постпред России обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ
В КНДР раскритиковали заявление генсека ООН о ядерном разоружении
Пчеловод предупредил об опасности добавления меда в кипяток
В Запорожской области рассказали о состоянии АЭС
Дымовую гранату нового поколения представят на «Армии-2022»
Опубликована история первого московского кабака
Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе
Австралийский аэропорт эвакуировали из-за стрельбы
Стало известно о способе сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19
Постпред России рассказал о предложении остановить работу Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.