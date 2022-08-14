Косторная рассказала о расставании с Тутберидзе

Российская фигуристка Косторная рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о расставании с тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит RT.

Спортсменка сообщила, что получила травму руки, после чего специалист захотела расстаться с ней. «В тот день тренеров не было на катке, а когда я пришла на тренировку, надо было видеть, как они на меня смотрели. Такие: "Как ты это делаешь?". Близился день рождения Этери Георгиевны, и как-то она сказала, что нам, наверное, будет лучше расстаться», — заявила она.

8 августа Косторная рассказала, что в ближайшее время перенесет операцию. Отмечается, что хирургическое вмешательство связано с травмой бедра.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.