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Сухогруз с украинским зерном приблизился к Сирии

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni приблизился к сирийскому городу Тартус

Фото: Shuttertsock

Первый сухогруз с украинским зерном Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне, который вышел из порта Одессы утром в понедельник, 1 августа, прибыл в Сирию. Об этом сообщает Reuters.

По данным двух источников агентства, в воскресенье, 14 августа, сухогруз приблизился к портовому городу Тартус в Сирии.

Ранее судно вышло из турецкого Стамбула, а после должно был отправиться в Ливан. Однако местный покупатель отказался от сделки по закупке 26 тысяч тонн кукурузы из-за задержки сроков доставки на протяжении более пяти месяцев.

В начале августа корабль Razoni успешно преодолел «зерновой коридор». Он зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина. На тот момент в одесском порту отправления ждали еще 16 судов с продовольствием.

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Нина Ташевская
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