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В Госдуме высказались о нападении на писателя Рушди

Депутат ГД Морозов назвал предсказуемым нападение на британского писателя Рушди

Фото: Lindsay DeDario / Reuters

Депутат Государственной Думы Олег Морозов прокомментировал нападение на британского писателя Салмана Рушди. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, реакция на книгу автора была предсказуемой, а сам писатель знал, на что он шел.

«В доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны. Рушди прекрасно понимал, на что шел. Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», — высказался Морозов.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что нападение в любом случае нужно расценивать как преступление. Он также отметил, что подобные инциденты будут возникать каждый раз, «когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов».

О нападении на Рушди стало известно 12 августа. Писателя доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. Через некоторое время Рушди отключили от аппарата, сейчас он может разговаривать.

Рушди является уроженцем Бомбея и живет попеременно в Великобритании и в США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали роман кощунственным, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.

Ранее в Британии предложили ввести санкции против Ирана после нападения на Рушди.

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Дениза Мацаева
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