В Госдуме высказались о нападении на писателя Рушди
Депутат Государственной Думы Олег Морозов прокомментировал нападение на британского писателя Салмана Рушди. Его слова передает РИА Новости.
По словам депутата, реакция на книгу автора была предсказуемой, а сам писатель знал, на что он шел.
«В доме из стекла нельзя бросать друг в друга булыжниками — разрушения неизбежны. Рушди прекрасно понимал, на что шел. Это был его выбор. И реакция на его книгу была предсказуема», — высказался Морозов.
Вместе с тем депутат подчеркнул, что нападение в любом случае нужно расценивать как преступление. Он также отметил, что подобные инциденты будут возникать каждый раз, «когда будут звучать продиктованные ссылками на свободу слова сомнительные оценки священных для мусульман текстов».
О нападении на Рушди стало известно 12 августа. Писателя доставили в больницу и подключили к искусственной вентиляции легких. Через некоторое время Рушди отключили от аппарата, сейчас он может разговаривать.
Рушди является уроженцем Бомбея и живет попеременно в Великобритании и в США. Всемирная слава пришла к нему в 1989 году после выхода книги «Сатанинские стихи». Многие мусульмане назвали роман кощунственным, а иранский аятолла Хомейни издал фетву, в которой назвал убийство писателя богоугодным делом.
Ранее в Британии предложили ввести санкции против Ирана после нападения на Рушди.