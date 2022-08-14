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«Спартак» разгромил «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ

«Спартак» со счетом 3:0 разгромил «Сочи» и вышел на первое место в РПЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Спартак» на своем поле разгромил «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 августа, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Квинси Промес, еще один мяч забил Антон Зиньковский, для которого мяч стал дебютным за красно-белых.

«Спартак» выиграл четвертый матч подряд, набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. В активе «Сочи» девять очков, клуб занимает шестую позицию.

«Спартак» в следующем туре 20 августа на выезде сыграет с «Динамо». «Сочи» в тот же день на чужом поле встретится с «Ростовом».

Алексей Гусев
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