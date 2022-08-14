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Минобороны рассказало об уничтоженных объектах ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении нескольких складов ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Минобороны уничтожило несколько объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, речь идет об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области,

Кроме того, были уничтожены склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Искровска Кировоградской области, два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.

В Минобороны уточнили, что продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

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Конашенков также сообщил, что более 200 морпехов ВСУ самовольно оставили позиции в ДНР из-за больших потерь. Он добавил, что Вооруженные силы России установили полный контроль над селом Уды в Харьковской области.

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Сергей Истомин
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