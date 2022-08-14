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Стало известно о прибытии сенатора Австралии в Донбасс

Телеканал 7News сообщил о прибытии сенатора Австралии Дэвида Вэна в Донбасс

Фото: AP

Австралийские СМИ сообщили, что сенатор от либеральной партии Австралии Дэвид Вэн якобы прибыл в Донбасс. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал 7News.

«В Донбассе, австралийские броневики Bushmaster "принимают" посетителя из Австралии. Это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — отметил телеканал.

В июле премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна передаст Украине новое вооружение, запрошенное Киевом. Речь шла в частности о 14 бронетранспортерах, 20 броневиках Bushmaster и нескольких беспилотниках.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые западные страны направили в Украину своих представителей для наблюдения за потоком военной помощи, идущей в страну. По его словам, Украина использует программное обеспечение (ПО) НАТО, которое Киев приобрел в 2019 году.

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Нина Ташевская
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