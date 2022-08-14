Глава МИД Литвы предложил запретить выдачу виз российской оппозиции

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал прекратить выдачу виз российсской опозиции

Российской оппозиции не стоит давать шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает RT.

По его мнению, они должны оставаться в стране, так как «перемены происходят внутри». Ландсбергис также заявил, что пока «Шенген работает так», европейские границы пропускают людей как губка.

О поддержке идеи запретить въезд россиянам в страны ЕС также официально заявлял МИД Литвы. В ведомстве подчеркнули, что Вильнюс последовательно выступает за применение санкций к странам, «использующим [на международной арене] агрессивные действия».

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.