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Глава МИД Литвы предложил запретить выдачу виз российской оппозиции

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал прекратить выдачу виз российсской опозиции
СюжетВизы в Европу:

Фото: Shutterstock

Российской оппозиции не стоит давать шенгенские визы. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает RT.

По его мнению, они должны оставаться в стране, так как «перемены происходят внутри». Ландсбергис также заявил, что пока «Шенген работает так», европейские границы пропускают людей как губка.

О поддержке идеи запретить въезд россиянам в страны ЕС также официально заявлял МИД Литвы. В ведомстве подчеркнули, что Вильнюс последовательно выступает за применение санкций к странам, «использующим [на международной арене] агрессивные действия».

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство (ВНЖ) и визы.

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Варвара Кошечкина
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