Захарова прокомментировала проверку доклада Amnesty International по Украине

Захарова назвала предстоящую проверку доклада Amnesty International антинаучным подходом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление международной правозащитной организации Amnesty International о том, что их доклад, в котором зафиксировано нарушение военного и международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины (ВСУ), проверят независимые эксперты. Свою позицию она объяснила в Telegram-канале.

Захарова написала со ссылкой на материал «Немецкой волны» (Deutsche Welle) (включено в реестр СМИ-иноагентов), что специалистам предстоит проверить доклад организации и процесс подготовки материала.

«Потому что результат должны быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит — не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру», — высказалась представитель МИД.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось, что Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах», что нарушает не только военное право, но и международное гуманитарное право. Позже стало известно, что будет проведено повторное тщательное исследование ранее приведенных данных.