Apple «похоронила» самый дешевый зарядник

MyDrivers: Apple распродала остатки адаптера на пять ватт и остановила производство

Apple остановила производство зарядных адаптеров мощностью пять ватт. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты медиа обратили внимание, что зарядный адаптер мощностью пять ватт оказалось невозможно приобрести в интернет-магазине Apple. Данный аксессуар недоступен в китайском магазине и на сайтах корпорации в других регионах. По словам авторов, IT-гигант распродала все остатки продукции и больше не будет производить устройство, таким образом, «похоронив» аксессуар.

Apple комплектовала бесплатным зарядным адаптером мощностью пять ватт свои смартфоны и предлагала его для покупки отдельно. В 2020 году компания Тима Кука представила телефоны серии iPhone 12, которые стали первыми девайсами бренда без комплектного зарядного устройства. Пятиваттный аксессуар, который считался самым дешевым среди фирменных адаптеров, не может обеспечивать быструю зарядку iPhone.

Китайские авторы обратили внимание, что в качестве альтернативы пользователи теперь смогут приобрести зарядный девайс мощностью 20 ватт. Он оценен в американском магазине компании в 19 долларов.

В начале июля журналисты «Известий» заметили, что в России резко подорожали зарядные аксессуары для смартфонов Apple. Так, оцененный в начале года в 1990 рублей адаптер на 20 ватт оказался доступен для приобретения за 3490-4499 рублей.