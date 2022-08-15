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Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России

Глава «Роскосмоса» Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о прочности ядерного щита России. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Пусть кто-нибудь попробует на прочность его проверить», — предложил Борисов.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

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В том же месяце бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству.

В сентябре 2021 года Рогозин отметил, что перспективный стратегический комплекс «Сармат» станет основой ядерного щита России на 30-40 лет.

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Даниил Иринин
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