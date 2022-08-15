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Пленный британец раскрыл маршрут своего прибытия на Украину

Пленный британский наемник Хили заявил, что прибыл на Украину через Польшу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пленный британский наемник Дилан Хили, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскрыл маршрут, по которому наемники из Западной Европы попадают на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Хили заявил, что сначала он регулярным авиарейсом добрался из Великобритании до польского Кракова, затем на такси доехал до города Перемышль.

Там в лагере беженцев он познакомился с человеком по имени Лев, который занимался вербовкой иностранных граждан в ВСУ. Мужчина организовал трансфер британца на Украину.

Хили также сообщил, что подписал контракт о сотрудничестве с английской неправительственной благотворительной организацией Presidium Network, на которую работал, находясь на территории Украины. По его словам, на территории Украины он занимался перевозкой иностранных наемников.

Ранее суд в Донецкой народной республике (ДНР) предъявил Хили обвинение в вербовке наемников.

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Алевтина Запольская
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