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Решение съехаться после 20 лет брака едва не разрушило отношения супругов

The Mirror: муж и жена съехались после 20 лет брака и рассказали о разрушенных отношениях

Фото: Shutterstock

Жительница британского города Уэзерби, графство Западный Йоркшир, рассказала том, что их отношения с мужем едва не были разрушены после того, как они съехались на 21-м году брака. Об этом сообщает The Mirror.

55-летняя Клэр Бюрк и ее 49-летний муж Дэвид были женаты 20 лет, у супругов есть 13-летний сын Джей. Все это время они жили в разных домах, чтобы поддерживать искру в отношениях. После 21 года совместной жизни пара решила съехаться, и это решение разрушило их отношения.

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Бюрк подчеркнула, что после того, как они съехались, она стала чувствовать себя уборщицей, и это полностью разрушило всю романтику. В итоге муж и жена решили разделить дом на две половины и жить в них по отдельности. Только это позволило вернуть гармонию в отношения.

«У меня был стресс из-за того, что он бросал грязную одежду там, где ее снял, оставлял еду на столе, черные разводы в ванной, зубную пасту в раковине и спортивные снаряды в саду. Из-за этого я постоянно чувствовала напряжение, и мы несколько раз ругались из-за этого», — сказала британка.

Британка отметила, что им было неудобно делить место в гардеробе. «Было тяжело сократить количество моей одежды, чтобы осталось место для вещей Дэвида», — пояснила она.

После разделения дома у пары снова отдельные спальни, поэтому им не приходится спать вместе. Они даже телевизор смотрят в разных частях дома, так как никогда не могут договориться о том, что смотреть: женщине нравятся романтические комедии и мыльные оперы, а ее возлюбленному — Marvel.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @shellhuntful развелась с мужем, нашла нового партнера и придумала специальные правила семейной жизни. Пара решила разделить дом на две части: в одной живет мужчина со своими детьми, а в другой — женщина со своими.

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Алиса Дмитриева
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