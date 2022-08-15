Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Госдуме выступили за возвращение худсоветов

Депутат Госдумы Лантратова выступила за возвращение худсоветов

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Государственной Думе выступили за возвращение системы художественных советов. Об этом сообщает News.Ru.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что депутаты обсудят этот вопрос осенью. «В следующем парламентском сезоне мы планируем провести совещание на этот счет. Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать, поддержка многих депутатов из разных партий есть. Ждем начало сессии», — сказала она.

Лантратова не в первый раз призывает создать худсоветы. В апреле она предлагала проверять перформансы и художественные произведения на наличие провокационного содержания. По словам депутата, «в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

В обращении, которое депутат направляла в Министерство культуры России, упоминалась скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», которая была представлена на выставке «Арт-Москва». Лантратова заявила, что эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери"». Кроме того, она попросила Минкульт обратить внимание на мюзикл «Шахматы» и репертуар Московского дворца молодежи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила готовившийся Украиной взрыв в Волгоградской области
Составлен портрет типичного клиента московских психологов
Теннисист Медведев объяснил конфликт с оскорбившим его фанатом
Четверых африканцев задержали за нападение на остановивших их сотрудников ГИБДД
В России захотели создать скоростной автомаршрут от Балтийского моря до Урала
В Киеве демонтировали мемориальную доску Булгакову
Россияне бросились платить «Миром»
Глава Pfizer заразился коронавирусом после четырех вакцинаций
Предложивший Эстонии награды за танк-памятник россиянин объяснил свое решение
Стоматолог назвала доступные продукты для красивой улыбки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.