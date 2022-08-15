В Госдуме выступили за возвращение худсоветов

Депутат Госдумы Лантратова выступила за возвращение худсоветов

В Государственной Думе выступили за возвращение системы художественных советов. Об этом сообщает News.Ru.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что депутаты обсудят этот вопрос осенью. «В следующем парламентском сезоне мы планируем провести совещание на этот счет. Вместе с коллегами из профильных комитетов будем это обсуждать, поддержка многих депутатов из разных партий есть. Ждем начало сессии», — сказала она.

Лантратова не в первый раз призывает создать худсоветы. В апреле она предлагала проверять перформансы и художественные произведения на наличие провокационного содержания. По словам депутата, «в условиях жесткой информационной войны против России общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации».

В обращении, которое депутат направляла в Министерство культуры России, упоминалась скульптура украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», которая была представлена на выставке «Арт-Москва». Лантратова заявила, что эта работа «высмеивает священный для многих россиян образ "Родины-матери"». Кроме того, она попросила Минкульт обратить внимание на мюзикл «Шахматы» и репертуар Московского дворца молодежи.