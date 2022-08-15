Цены на газ в Европе отказались считать предельными

Замглавы ФНЭБ Гривач предрек ценам на газ в Европе серьезный рост к отопительному сезону

Цены на газ в Европе давно выше всех ожиданий, а к отопительному сезону они могут вырасти еще серьезнее, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач. При этом они еще не достигли предела, заявил специалист в ходе беседы с «Лентой.ру».

«Цены давно находятся за пределами экономической целесообразности для абсолютного большинства промышленных предприятий в Европе», — отметил экономист.

Он добавил, что цены на газ все больше отражаются и на потребителях. По его мнению, долго люди с этим мириться не будут.

«Думаю, о пределе говорит еще рано, так как третий квартал традиционно является самым низким сезоном с точки зрения физических потребностей в газе. При нормальной рыночной ситуации в это время обычно самые низкие в году цены», — заявил специалист по энергетике.

Он спрогнозировал, что к отопительному сезону цены на газ могут серьезно подрасти. «Особенно, если по тем или иным причинам возникнет дефицит, а европейские власти продолжат политику невмешательства в спотовые манипуляции», — высказался Гривач.

Ранее стало известно, что поставки регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода, ниже текущих отметок он опускался в феврале.

Проблемы с диверсификацией поставок отмечаются на фоне снижения прокачки по основному маршруту экспорта трубопроводного газа в Европу — «Северному потоку». «Газпром» сокращает экспорт с середины июня, ссылаясь на проблемы с оборудованием, находившемся на ремонте в Канаде. Сначала необходимую турбину не отправляли из Монреаля, позже российская сторона стала заявлять, что есть препятствия санкционного характера.

