Раскрыта причина старения сердца

Nature Aging: случайные мутации в кардиомиоцитах увеличивают риск болезней сердца

Специалисты Бостонской детской больницы раскрыли, что по мере старения в клетках сердечной мышцы накапливаются мутации, что является причиной увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний с возрастом. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Исследователи секвенировали полные геномы 56 кардиомиоцитов — клеток сердечной мышцы — принадлежащих 12 людям разного возраста (от нескольких месяцев до 82 лет), которые умерли в силу различных причин, не связанных с болезнью сердца. Благодаря этому удалось выявить соматические мутации, которые не передаются по наследству, а возникают в течение жизни клеток. Оказалось, что чем старше была клетка, тем больше в ее ДНК было однонуклеотидных замен (SNP), вызванных повреждающим действием активных форм кислорода (АФК). АФК являются побочным продуктом обычного клеточного дыхания, и они в больших количествах образуются в кардиомиоцитах.

В клетках существуют механизмы, которые противостоят АФК, например, антиоксиданты, однако с возрастом они работают менее эффективно. Кроме того, начинают выходить из строя системы, исправляющие ошибки в ДНК. Кардиомиоциты более всего подвержены окислительному стрессу, и в них в среднем происходит более ста новых мутаций в год. Они затрагивают не только механизмы восстановления поврежденной ДНК, но также работу цитоскелета, который придает клеткам их структуру и помогают выполнять основные клеточные функции.

В будущих исследованиях ученые планируют изучить другие типы мутаций в геноме сердечных клеток, такие как вставки и делеции, которые затрагивают цепочки нуклеотидов ДНК. Также они хотят рассмотреть мутации, произошедшие в различных типах клеток сердца у пациентов с конкретными сердечно-сосудистыми заболеваниями.