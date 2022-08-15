Врач перечислил мужчинам основные причины импотенции

Врач Гвасалия назвал возраст, депрессию и ожирение главными факторами риска импотенции

Основными факторами риска развития импотенции считаются возраст, ожирение, депрессия и вредные привычки, рассказал доктор медицинских наук, андролог, врач-уролог Европейского медицинского центра Бадри Гвасалия. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил мужчинам главные причины эректильной дисфункции и назвал способы ее лечения.

К факторам риска нарушения потенции медик также отнес курение, употребление наркотических средств, алкоголизм, гиперлипидемию, дефицит витамина D, гиподинамию, метаболический синдром, неблагоприятные внешние факторы (радиация, электромагнитное излучение).

Основные причины эректильной функции

По словам уролога, причины развития нарушений потенции следует подразделять на психогенные и органические.

К органическим причинам эректильной дисфункции относятся сосудистые заболевания, среди которых – артериальная гипертензия, атеросклероз, сосудистые поражения в результате травмы либо хирургических или лучевых манипуляций в тазовой области. Также спровоцировать нарушения потенции могут сахарный диабет и периферические нейропатии вследствие сахарного диабета, болезнь Паркинсона, опухоли центральной нервной системы, рассеянный склероз, травмы головного и/или спинного мозга, инсульт. Опасны для мужчин и гормональные нарушения, в том числе дисфункция щитовидной железы, а также опухоли полового члена и врожденные аномалии Бадри Гвасалия Доктор медицинских наук, андролог, врач-уролог Европейского медицинского центра

Кроме того, вызвать эректильную дисфункцию может и прием определенных лекарственных препаратов, в том числе диуретиков, антидепрессантов, антиандрогенов, психолептиков, опиоидов, отметил медик.

Лечение эректильной дисфункции

Лечение нарушений потенции может быть консервативным и хирургическим, продолжил Гвасалия. К консервативным методам относятся медикаментозное лечение лекарственными препаратами и инъекции в пенис, и немедикаментозная терапия.

Немедикаментозная консервативная терапия включает применение вакуумных устройств. Сущность метода заключается в том, что половой член помещают в специальную колбу, где создают отрицательное давление с помощью вакуумного насоса. Это приводит к увеличению притока крови к пещеристым телам, что обусловливает эрекцию, для сохранения которой на основание полового члена накладывают специальное сжимающее кольцо, ограничивающее венозный отток. Достигаемая эрекция не физиологична. Показания к применению вакуумных устройств — невозможность лекарственной терапии или ее неэффективность, а также предпочтение пациента Бадри Гвасалия Доктор медицинских наук, андролог, врач-уролог Европейского медицинского центра

В качестве альтернативного метода лечения у пациентов с легкой степенью эректильной дисфункции можно применять низкоэнергетическую ударно-волновую терапию, продолжил уролог.

При неэффективности консервативной терапии, а также в случае желания пациента, используются хирургические методы. По словам медика, оптимальным лечением является фаллопротезирование. Удовлетворенность половой жизнью после данной операции отмечают свыше 90 процентов оперированных мужчин и их партнерш, уверил Гвасалия.

Ранее уролог, андролог Александр Данилов нназвал российским мужчинам эффективное средство для продления полового акта. По его словам, повысить потенцию могут аминокислоты L-карнитин и аргинин.