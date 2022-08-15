Британский парламентарий назвал Лаврова «переигравшим Джонсона»

Британский парламентарий Брайант заявил, что Лавров переигрывал Джонсона хитростью

Глава МИД России Сергей Лавров полностью доминировал на переговорах с Борисом Джонсоном, когда тот был на посту министра иностранных дел Великобритании. Об этом заявил член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант в беседе с Espreso.

«Его визави Лавров (…) переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — отметил Брайант.

По мнению политика, на посту главы МИД нынешний премьер был слишком слаб во время контактов с Москвой. Однако он не уточнил, какие именно переговоры между Россией и Великобританией он имеет в виду. Брайант также добавил, что считает британское правительство «ужасным лжецом».

9 августа подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил свою прошлую работу на посту главы МИД с «заключенным в стальном презервативе». На этом посту он получал 145 тысяч фунтов.