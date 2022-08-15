В Литве объяснили желание ограничить выдачу виз россиянам

Глава МИД Литвы Ландсбергис объяснил ограничения на визы россиянам практическими причинами

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис объяснил причины, по которым республика выступает за ограничение выдачи виз для россиян. Чиновник перечислил их в интервью Deutsche Welle (включено в реестр СМИ-иноагентов).

По его словам, власти Литвы в своем желании руководствуются не только политическими, но и практическими причинами, так как с 2020 года страна «чувствует огромный приток людей, бегущих из Белоруссии и России».

Ландсбергис подчеркнул, что Литва «в основном прекратила» выдачу туристических виз россиянам и выдает визы только в «гуманитарных целях» — например, тем, кто, по мнению властей республики, может подвергнуться преследованиям в России, и членам их семей. «Кому вы дадите визу в первую очередь? Это семья активиста, которую могут преследовать, или какой-то турист, который хочет провести несколько прекрасных дней на литовском побережье?» — сказал он.

Министр также считает, что другие страны Евросоюза (ЕС) могут последовать примеру Литвы в своей визовой политике относительно россиян. «Люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, в то время как [россияне] все еще могут свободно путешествовать и пользоваться всеми удобствами свободного мира, с которым борется их правительство», — заявил Ландсбергис.

Ранее президент Латвии Эгил Левитс заявил, что страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Он также призвал пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы.