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Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по цене Турции

Стоимость недельного тура на Мальдивы в августе начинается от 125 тысяч рублей на двоих

Фото: Jennvmy_ / Unsplash

Эксперты туротрасли предложили россиянам отдохнуть на Мальдивских островах, которые считаются любимым курортом богачей, по цене путевки в Турцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если в ОАЭ в августе еще слишком жарко, то в Турции и на Мальдивах погода комфортная. Да и ценник практически одинаковый, особенно в верхнем сегменте отелей», — заметила генеральный директор турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

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Так, согласно данным туроператора «Русский Экспресс», стоимость недельного отдыха в конце лета начинается от 125 тысяч рублей на двоих. Путевка в пятизвездочный отель с питанием по системе «все включено» от компании MAYEL Travel обойдется для семьи из четырех человек от 800 тысяч рублей за 14 дней.

«Относительно допандемийных времен туры подорожали на 80 процентов: повлияли кризис, инфляция, рост цен на топливо, ограничение авиасообщения», — добавила Котляр.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

В августе представители туриндустрии перечислили необычные водные развлечения, которые помогут путешественникам разнообразить классический пляжный отдых на Мальдивах. Туристам предлагается попробовать снорклинг, серфинг и круизы на яхтах. 

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Валентина Процкова
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