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В России согласовали меру поддержки «нахлобучивавшей» государство отрасли

Минпромторг договорился с Минфином о повышении планки для нулевого акциза на сталь

Фото: Shutterstock

Министерство промышленности и торговли России согласовало с Министерством финансов меру по поддержке металлургический отрасли с коррекцией налоговой нагрузки — речь идет о повышении минимальной планки для нулевого акциза на сталь, сообщил в интервью «Интерфакс» глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров.

«Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем "отсечку" по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой», — пояснил он.

Фискальная нагрузка на сектор росла в прошлом году на фоне сверхдоходов и обвинений сектора в «нахлобучивании» государства в условиях высоких цен. Теперь же в правительстве считают, что отрасль нужно поддержать.

О необходимости снизить акциз на жидкую сталь Мантуров уже говорил в начале августа на совещании по развитию металлургического комплекса с участием президента Владимира Путина.

Тогда министр указывал, что при текущем высоком курсе рубля экспорт для металлургической отрасли малорентабелен, а в отдельных случаях «совсем нецелесообразен» экономически. При курсе доллара ниже 70 рублей продажи за рубеж убыточны.

Акциз вступил в силу с 1 января, придя на смену экспортным пошлинам. Он не взимается при условии, если средняя экспортная цена сляба (полупродукта металлургического производства, заготовки для дальнейшей обработки) опускается ниже 300 долларов за тонну. В последнюю неделю июня она находилась на отметке около 440 долларов за тонну.

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Платон Щукин
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