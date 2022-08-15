Румынский центробанк нанял на работу астролога

СМИ: Национальный банк Румынии нанял на работу астролога Минерву

Известный в Румынии астролог, работающая под псевдонимом Минерва, была нанята на работу в Национальный банк страны. Об этом пишет издание Adevarul, ссылаясь на подтверждение официальных источников.

Об этом в YouTube-шоу ранее заявила сама 64-летняя женщина, сообщив, что у нее руководящий пост. Источники издания, в свою очередь, утверждают, что астролог находится в должности секретаря директора, решающего в центробанке административные задачи.

Настоящее имя Минервы — Габриэла Дима, по данным СМИ, у нее есть также юридическое, актерское и психологическое образование.

В марте скандал, связанный с привлечением к важным решениям духовного гуру, разразился в Индии. Бывшую главу Национальной фондовой биржи Индии (NSE) Читру Рамкришну обвинили в отмывании денег, мошенничестве и утечке конфиденциальной информации в пользу йога, которого называют «современным Распутиным».

