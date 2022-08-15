Kyodo: корабли КНР вошли в зону спорных с Японией островов Сенкаку

Два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония считает эти острова своими территориальными водами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Кроме того, еще два китайских корабля находятся в акватории, прилегающей к зоне у данных островов. По информации Kyodo, на одном из них есть оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Японское агентство указывает также на срок нахождения китайских кораблей в акватории: корабли КНР непрерывно присутствуют в этой зоне на протяжении 122 дней.

Ранее в мае четыре патрульных корабля морской полиции Китая также заходили в зону вблизи Сенкаку. Тогда Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону.

Острова Сенкаку являются предметом споров между Пекином и Токио. После Второй мировой войны они находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. Китай считает, что японская сторона удерживает их незаконно.

Япония в свою очередь отмечает, что КНР начала претендовать на эту территорию в 1970 годах из-за того, что их акватория богата полезными ископаемыми. Спор обострился в 2012 году, когда правительство Японии выкупило три из пяти островов у частного владельца, подчеркнув их государственный статус.

18 апреля сообщалось, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия вокруг спорных островов