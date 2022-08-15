Овечкин оценил влияние пива на возможность побить рекорд Гретцки

Хоккеист Александр Овечкин заявил, что в свободное время может позволить себе выпить пива

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил влияние пива на возможность побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что в свободное время может позволить себе выпить пива с раками. На вопрос журналиста о том, может ли это помешать побить рекорд Гретцки, он ответил отрицательно. «Ну что вы, если все делать с умом, то почему нет?» — задался вопросом Овечкин.

30 июля хоккеист оценил шансы побить рекорд Гретцки фразой «поживем — увидим». Он рассказал, что канадец называет себя главным болельщиком россиянина.

36-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Россиянин, поразивший ворота соперников 780 раз, уступает Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы, и его соотечественнику Горди Хоу с 801 голом.