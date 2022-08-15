Названа вероятная причина смерти найденной в колодце шестилетней россиянки

Волонтеры назвали несчастный случай вероятной причиной смерти 6-летней девочки под Пермью

Несчастный случай вероятно стал причиной смерти шестилетней девочки, тело которой нашли в колодце в Пермском крае. Такую версию назвали волонтеры, участвовавшие в поисках ребенка, передает «КП-Пермь».

По их словам, крышка колодца, где обнаружили девочку, изначально была открыта. Первые добровольцы осмотрели его еще 12 августа, но не заметили ребенка и закрыли. «Все остальные, кто искал ребенка позже, подходили к колодцу, чтобы проверить, есть ли там девочка или нет. И в этот момент девочку продолжало еще больше присыпать землей», — рассказали волонтеры.

Один из местных жителей, работающих сейчас на месте происшествия, сообщил изданию, что колодец заполнен водой на полтора метра. Когда волонтеры его открыли, тело ребенка почуяла собака. «После того, как следователи осмотрели место происшествия, ее увезли в Пермь на экспертизу. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было», — заявил доброволец.

Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что в качестве основной версии гибели ребенка рассматривают несчастный случай. Следователи полагают, что девочка случайно провалилась в пожарный водоем, в котором была закопана бочка. Это место заросло травой, поэтому падения ребенка никто не заметил.

О пропаже шестилетней девочки в поселке Верхнечусовские Городки в Пермском крае стало известно 12 августа. Следственный комитет возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего). Тело ребенка нашли 14 августа.

Ранее в Пермском крае в реке обнаружили тело 12-летней девочки. Специалисты не обнаружили на теле девочки следов насильственной смерти. Точную причину гибели ребенка определит медицинская экспертиза.