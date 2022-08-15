Административное дело российского депутата о фейках об армии закрыто

Суд закрыл административное дело депутата Пироговой из-за уголовного о фейках о ВС РФ

Центральный районный суд в Новосибирске прекратил производство по административному делу о дискредитации Вооруженных сил России в отношении местного депутата Хельги Пироговой, в связи с привлечением ее к уголовной ответственности за это же преступление. Об этом ТАСС в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

Постановление суд вынес 15 августа. В нем указано, что дело об административном правонарушении Пироговой прекращено в связи с тем, что ее действия квалифицированы по статье Уголовного кодекса России — ей вменяется статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

4 августа сообщалось, что Пирогову объявили в розыск по делу о фейках о российской армии. Расследование уголовного дела началось по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. 15 июля Пирогова в соцсети опубликовала негативный комментарий с фейковой информацией о погибших российских военнослужащих. Позже она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

25 июля после возбуждения дела депутат улетела в Грузию и не явилась на допрос. Ее адвокат Егор Солунин заверил, что не располагает данными об отъезде своей подзащитной.