Канадский хоккеист рассказал о реакции семьи на переезд в Россию

Канадский хоккеист Жереми Руа заявил, что семья нормально отнеслась к переезду в Россию

Канадский защитник Жереми Руа, подписавший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь», рассказал о реакции семьи на переезд в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Нормально отнеслась. Особенно отец, так как мама не особенно следит за хоккеем, а папа знает, что КХЛ — одна из сильнейших лиг в мире, поэтому все довольны!» — заявил хоккеист. Он добавил, что его родители гордятся тем, что сын может играть на высоком уровне.

Канадский защитник подписал контракт с «Витязем» 14 июня. В прошедшем сезоне он выступал в Словакии за «Зволен» и набрал 33 очка в 48 матчах регулярного чемпионата страны. В его активе также два очка в 11 встречах плей-офф.

14 августа главный тренер клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд заявил, что не испытывал давления из-за работы в России. Он добавил, что общался с представителями российского хоккейного бизнеса, которые убедили его начать сотрудничество с КХЛ.