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Спорт

Канадский тренер назвал повлиявший на его решение работать в России фактор

Тренер «Куньлуня» Грег Айрленд заявил, что не испытывал давления из-за работы в России

Фото: Елена Руско / РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд назвал повлиявший на его решение работать в России фактор. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Канадский специалист заявил, что не испытывал давления из-за работы в России, добавив, что он общался с представителями российского хоккейного бизнеса. «И я предпочитаю верить им, а не тому, что что говорят и пишут блогеры и журналисты. Я с удовольствием приехал в Россию, и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить», — подчеркнул Айрленд.

Айрленд работал в Швейцарии, Германии, а также с командами Американской хоккейной лиги. На данный момент он совмещает пост главного тренера «Куньлуня» и сборной Италии.

13 августа генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что американскому хоккеисту команды Алексу Бродхерсту отказали в покупке коньков из-за работы в России. Он подчеркнул, что причиной стал контракт с «Авангардом».

Анастасия Борисова
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