Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Россиянам напомнили о мерах профилактики туберкулеза

Пульмонолог Светлаков призвал ежегодно делать флюорографию для профилактики туберкулеза

Фото: Смирнов Владимир / ТАСС

На начальных стадиях при своевременном выявлении и грамотной терапии туберкулез излечим, напомнил врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков. В беседе с «Лентой.ру» он призвал россиян ежегодно делать флюорографию и рассказал о других мерах профилактики и лечения опасного инфекционного заболевания.

По словам Светлакова, туберкулез передается быстро при частом контакте с инфицированным человеком. Обычно первые симптомы проявляются спустя несколько недель или месяцев после заражения. Наиболее подвержены ему люди со слабой иммунной системой, дети и пожилые граждане. У детей болезнь протекает в средней форме, при своевременном лечении исчезает полностью, отметил он.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Лечение туберкулеза

При своевременном выявлении туберкулез отлично поддается лечению, продолжил пульмонолог.

Врачи проводят комплексную терапию, подобранную в зависимости от органа, пораженного инфекцией, состояния иммунной системы и стадии заболевания. Обычно она включает медикаментозную антибактериальную терапию (препараты различаются в зависимости от стадии и формы заболевания), симптоматическое лечение, направленное на восстановление пораженных внутренних органов и их нарушений, и физиотерапию. Последняя применяется с целью улучшения питания тканей и стимуляции их восстановления. В рамках данного метода лечения проводятся следующие процедуры: ингаляции, ароматерапия, магнитотерапия и другие

Вячеслав Светлаковврач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиники»

В некоторых случаях проводится хирургическое лечение, однако полное выздоровление не гарантирует от повторного заражения в будущем, добавил Светлаков. Кроме того, по его словам, в больницах пациентов с туберкулезом изолируют в отдельные палаты, однако, если человек лечится дома, ему стоит прикрывать рот платком при чихании и кашле и нельзя принимать гостей до тех пор, пока врачи не убедятся, что период активной инфекции прошел.

Профилактика туберкулеза

Для того, чтобы защитить себя от заражения туберкулезом медик призвал придерживаться следующих рекомендаций:

  • посещать регулярные профилактические осмотры, в том числе ежегодно проходить флюорографическое обследование
  • нейтрализовать инфекцию, не заразившись ею, можно с помощью вакцинации (прививка БЦЖ)
  • поддерживать иммунную систему: соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления и стрессов, заниматься умеренными физическими нагрузками, сбалансированно питаться
  • исключить курение и употребление алкоголя
  • обеспечить благоприятную среду обитания (комфортную температуру воздуха и оптимальный уровень влажности)
  • соблюдать личную гигиену

Коварство этого заболевания заключается в том, что признаки заражения зачастую проявляются не сразу, а по одному, поэтому больной не сразу обращает на них внимание, подчеркнул Светлаков. Поэтому при появлении затяжного кашля с мокротой, повышенной потливости, слабости, увеличении и болезненности лимфоузлов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков оценил опасность выявленного в России дельтакрона. По его словам, из-за гибридного штамма коронавируса не стоит беспокоиться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
В Киеве заявили о переговорах с Британией об уничтожении Крымского моста
Жителя Петербурга зарезали во время драки из-за женщины в парадном
В Петербурге катер врезался в гранитную набережную
Россиянам предложили отдохнуть на любимом курорте богачей по цене Турции
«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Медведев сохранил первую строчку в рейтинге ATP
Началось серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия»
Путин назначил генерала Ершова заместителем директора Росгвардии
Появились подробности унесшей жизни пятерых россиян аварии со скорой
Дом Мэрайи Кэри с девятью спальнями в Атланте ограбили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.