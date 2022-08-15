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Захарова отреагировала на обнаружение секретных документов у Трампа дома

Представитель МИД Захарова обвинила Белый дом в вмешательстве в дела других государств

Фото: Maxim Shemetov / Globallookpress.com

Раз Белый дом якобы не вмешивается во внутренние расследования непосредственно в США, значит Госдеп не должен позволять себе вмешательство в дела и расследования других государств. Так на обнаружение секретных документов в доме бывшего президента США Дональда Трампа отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Белый дом не вмешивается в расследование дела об обнаружении у бывшего главы американской администрации Дональда Трампа секретных документов. А почему тогда в другие расследования вмешивается? Белый дом и Госдеп не должны вмешиваться ни в одно другое расследование, которое происходит в суверенном государстве, раз не вмешивается в расследования американские», — обвинила Захарова власти США.

В ходе обысков 8 августа у Дональда Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».

15 августа Трамп заявил, что он попросил вернуть коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну и защищены привилегией исполнительной власти (executive privilege).

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Виктория Кондратьева
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