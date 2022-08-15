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Захарова прокомментировала требование к Rutube спрятать контент российских СМИ

Захарова заявила, что Apple «занесло» в ее требовании к Rutube спрятать контент СМИ РФ

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование американской корпорации Apple к видеохостингу Rutube спрятать контент российских государственных СМИ в iOS-приложении. Соответствующий пост был опубликован в ее Telegram-канале.

«Apple привык к тоталитарным практикам Запада, полагает, что диктатура — это норма», — написала Захарова.

Она также заявила, что компанию «занесло» в ее требовании к Rutube убрать материалы государственных СМИ.

О требовании Apple спрятать контент российской прессы сообщила пресс-служба Rutube ранее 15 августа. Уточнялось, что компания потребовала от видеохостинга либо удалить контент российских СМИ, финансируемых государством, либо сделать приложение доступным только для российских пользователей. В противном случае корпорация пообещала удалить Rutube из своего магазина приложений. Представители Rutube в ответ на это заявили, что не намерены ограничивать распространение российских государственных СМИ, так как, по их мнению, это нарушает права русскоязычного населения.

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Евгения Наумова
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