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В российском регионе на памятной акции дети пускали на воду Z-кораблики

В Архангельской области на акции в память о гибели «Курска» дети запустили Z-кораблики
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Администрация Вельского района Архангельской области

В Архангельской области на памятной акции в честь погибших 12 августа 2000 года на подводной лодке «Курск» моряков дети спускали на воду Z-кораблики. Кадры с мероприятия опубликовала пресс-служба Администрации Вельского муниципального района в группе во «ВКонтакте».

Акцию провели в деревне Горка Муравьевская. Воспитанникам местных детских садов и школ раздали 30 деревянных заготовок, которые они самостоятельно разукрасили, установили мачты, поставили паруса с буквой Z.

Фото: Администрация Вельского района Архангельской области

«Организаторы акции, в числе которых — члены Вельского военно-морского клуба, а также представители власти и общественных организаций, рассказали подрастающему поколению об отваге и мужестве наших воинов, вспомнили военнослужащих, находящихся на Украине и доблестно исполняющих свой долг», — говорится в сообщении местной администрации.

После этого дети вместе со взрослыми спустили кораблики на воду реки Вага.

Букву Z называют символом специальной военной операции России на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».

В конце июля в Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах.

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Евгения Куликова
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