Бывший главред Vogue описала случайную встречу с Беном Аффлеком

Экс-главред Vogue Долецкая рассказала, что актер Бен Аффлек подсказал ей дорогу в США

Бывший главный редактор российской версии журнала Vogue Алена Долецкая рассказала, что однажды в США случайно встретила актера Бена Аффлека, который подсказал ей дорогу. Впечатлениями от разговора со звездой Голливуда она поделилась в своем Telegram-канале.

История произошла, когда Долецкая, будучи в городе Санта-Моника, заблудилась и не могла найти нужную ей улицу. «Из-за какого-то неуклюжего разворота вбахиваюсь головой в живот прохожего, высокого мужчины. В ужасе прикладываю ручки к сердцу: "Sorry, sorry, my apologies!" («Простите, приношу свои извинения» — прим. «Ленты.ру») Поднимаю глаза, и е-мое!!! Бен Аффлек. Улыбается, спрашивает, куда мне нужно», — написала экс-главред глянцевого журнала.

По словам журналистки, когда она объяснила собеседнику, куда ей нужно попасть, он предложил проводить ее. «Шла я реально по воздуху. Жаль, что быстро дошли. Парень он оказался зачетный, благодарила его как никогда», — описала Долецкая знаменитость. Она также добавила, что не стала называть Аффлека по имени, чтобы актер подумал, будто незнакомка его не узнала.

