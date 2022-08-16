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Россиян предупредили об изменении маршрута поездов в Крым

Глава Крыма Аксенов: пассажирские поезда будут высаживать людей на станции Владиславовка

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Маршрут поездов, следующих в Крым с материка, изменен — пассажиров будут высаживать на станции Владиславовка и перевозить автобусами на ближайшие автостанции. Об этом предупрелил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Так, из-за повреждения железнодорожных путей поезда будут завершать маршрут в Кировском районе полуострова, недалеко от Феодосии.

«Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции», — уточнил Аксенов.

Ранее в августе стало известно о повреждении железной дороги в Джанкойском районе Крыма из-за детонации на складе боеприпасов. В Минобороны рассказали, что на полуострове произошел пожар на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На место происшествия прибыл глава Крыма.

По данным Аксенова, в результате ЧП пострадали два человека. Он заверил, что сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

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Дарья Рыбак
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