Бывший тренер сборной России дал совет Дзюбе

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев посоветовал Артему Дзюбе завершить карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

По мнению специалиста, вариант с турецким «Адана Демирспор» является самым приемлемым. «Там как раз играет его бывший партнер по "Зениту" Ярослав Ракицкий. Артему будет просто адаптироваться», — отметил Игнатьев.

Он также посоветовал Дзюбе подумать над завершением карьеры. «Почему бы Артему не попробовать себя в роли тренера? Уверен, Дзюба был бы востребован среди наших клубов», — заявил Игнатьев.

О предложении «Аданы Демирспор» стало известно ранее во вторник, 16 августа. Помимо Ракицкого, за клуб выступает экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.