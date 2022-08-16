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Выпускники устроили поход по барам длиной в пять тысяч километров

The Mirror: друзья из США устроили самый долгий в мире поход по барам

Фото: Alexander Popov / Unsplash

Бывшие студенты из США устроили самый долгий в мире поход по барам. Об этом сообщает The Mirror.

24-летний Гарри Беллоу и 25-летний Эллиот Блейк окончили университет и решили отметить выпуск грандиозным походом по барам. Они долго готовились к путешествию, изучили маршрут и разузнали все необходимое о визах и погоде.

Друзья планируют, что поход по барам продлится 120 дней, в течение которых они посетят Голландию, Германию, Чехию, Словению, Хорватию, Черногорию, Албанию, Косово, Северную Македонию, Болгарию, Грецию и Турцию. Финальная точка маршрута длиной почти пять тысяч километров — город Стамбул, которого они достигнут в октябре.

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Беллоу и Блейк захватили с собой 2,5 тысячи долларов (около 155 тысяч рублей) и планируют тратить их по 30 тысяч рублей в месяц — главным образом на еду и пиво. В день друзья будут преодолевать около 40 километров. У каждого из них — по рюкзаку на 70 литров, где хранится немного одежды и оборудование для съемки.

Путешественники спят в палатках или в домах фермеров, которые приглашают их принять душ, поесть или постирать одежду. К настоящему моменту они прошагали около двух тысяч километров и добрались до Словении.

«Мы с Эллиотом хотели посмотреть мир под другим углом, и, по-моему, самый долгий поход по барам — это то, что нужно. Нам обоим хотелось сделать что-то, чего мы никогда не забудем. Стать ближе к природе и посмотреть Европу», — заявил Беллоу.

Блейк добавил, что за все время путешествия было только три дня, когда они не выпили ни капли пива. На двоих они поглотили почти 80 литров этого напитка. Больше всего ему понравилось темное пиво «Ходовар», которое он попробовал в Чехии.

Ранее сообщалось, что охранница отказала во входе в паб пенсионеру из британского города Ливерпуль из-за того, что он слишком стар. Посетитель заявил, что это дискриминация по возрасту, но женщина ничего ему не ответила и ушла.

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Алиса Дмитриева
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