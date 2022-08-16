Россиянам перечислили трудности получения зарубежных банковских карт

Аналитик Нефидов назвал получение зарубежных банковских стран дорогостоящим для россиян

Для зарубежных банков выдача банковских карт россиянам стала очень прибыльным бизнесом. Основные трудности, с которыми можно столкнуться при попытке получить пластик в других странах, «Ленте.ру» перечислил генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов.

Где получить карту россиянам?

После ухода из России Visa и Mastercard, государства на постсоветском пространстве стали активно выдавать россиянам банковские карты, которые действуют по всему миру, отметил аналитик.

«Вначале достаточно быстро сработали наши среднеазиатские соседи. Наибольшую осторожность проявили казахские банки. Первая волна выдачи таких карт не предполагала даже выезда в эти страны, могли делать даже по доверенности, которая позволяла идентифицировать человека дистанционно. Но потом ситуация стала более строгой, и такого рода услуги уже не оказываются. Больше всего таких услуг оказывают узбекские и киргизские банки, не отстают от них еще и армянские банки», — рассказал он.

Появился и дополнительный вид сервиса, когда представители этих банков приезжают на территорию Российской Федерации и производят необходимые мероприятия по идентификации человека Павел Нефидов генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ

Карты — это дорого

Банковские карты для россиян, выпускаемые в банках других стран, обойдутся им недешево, предупреждает Нефидов.

«Все зарубежные банки, которые оказывают подобного рода услуги, понимают, что люди идут на это от безысходности, поэтому ставки достаточно высокие. Например, белорусские карты предполагают пятнадцатипроцентную комиссию на зачисляемые средства на этот счет. Человек должен для себя делать какие-то выводы — надо ли ему иметь такую карту», — объяснил специалист.

По его словам, чтобы рассчитываться за рубежом, не обязательно иметь иностранную карту. Для этого подходит пластик китайской платежной системы UnionPay, которая продолжает оказывать россиянам услуги. Его можно оформить даже в России. Однако UnionPay может не действовать для оплаты иностранных сервисов и подписок, а также для заказов на маркетплейсах, отметил Павел Нефидов.

Налоговое законодательство

Согласно российскому законодательству, россияне обязаны уведомить налоговые органы об открытии счета за рубежом. Однако это делают далеко не все, утверждает аналитик.

«Если речь идет о небольших платежах, может быть, это не так страшно. Но это ситуация, которая требует четкого регулирования со стороны российского законодательства, которое достаточно строго подходит к неинформированию об открытии этих счетов», — заключил Павел Нефидов.

Ранее стало известно, что после ухода Visa и Mastercard из России в стране резко подскочил спрос на карты банков СНГ.