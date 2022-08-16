Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча между российскими теннисистками

Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча турнира WTA между российскими теннисистками

На матче квалификации турнира WTA 1000 в Цинциннати (штат Огайо, США) между россиянками Анастасией Потаповой и Анной Калинской случился скандал с участием болельщицы. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Фанатка сидела на трибунах, укутавшись в украинский флаг, на что внимание судьи обратила одна из участниц матча. Секьюрити выгнали болельщицу с трибун, заставив оставить флаг за пределами корта. Позже в WTA пояснили, что причиной стало превышение полотном максимально допустимого размера.

Игра между Потаповой и Калинской прошла в воскресенье, 14 августа. Встреча завершилась победой последней в двух сетах — 7:5, 6:1.

12 августа российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала об отношениях со спортсменами с Украины. По словам россиянки, она со всеми здоровается и спокойно общается.