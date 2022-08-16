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Президент IBU объяснил решение о продлении санкций в отношении россиян

Глава IBU заявил, что россиян будут отстранять, так как ситуация на Украине не улучшилась

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, почему исполком организации принял решение продлить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Поскольку ситуация на Украине не улучшилась, позиция исполнительного комитета IBU по‑прежнему такова», — сказал Далин. Решение о продлении отстранения россиян и белорусов от международных стартов было принято ранее в понедельник, 16 августа.

5 апреля глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами сборной страны. Он заявил, что в организации не ждут подобного от лидеров команды из-за санкций IBU.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство СБР.

Алексей Гусев
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