Президент IBU объяснил решение о продлении санкций в отношении россиян

Глава IBU заявил, что россиян будут отстранять, так как ситуация на Украине не улучшилась

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, почему исполком организации принял решение продлить санкции в отношении российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Поскольку ситуация на Украине не улучшилась, позиция исполнительного комитета IBU по‑прежнему такова», — сказал Далин. Решение о продлении отстранения россиян и белорусов от международных стартов было принято ранее в понедельник, 16 августа.

5 апреля глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил перспективы смены спортивного гражданства лидерами сборной страны. Он заявил, что в организации не ждут подобного от лидеров команды из-за санкций IBU.

2 марта исполнительный комитет IBU запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных стартах. Кроме того, было приостановлено членство СБР.