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Пульмонолог назвал верные признаки ослабленного иммунитета

Врач Ядегар: частые простуды и постоянная усталость указывают на ослабленный иммунитет

Фото: Shutterstock

На ослабленный иммунитет указывает ряд тревожных симптомов, в том числе частые простуды и постоянная усталость, предупредил врач-пульмонолог Том Ядегар. В беседе с изданием Eat This, Not That! он назвал верные признаки того, что пора укреплять иммунную систему.

По словам медика, когда иммунитет ослабевает, снижается способность противостоять вирусам и другим патогенам. Тем, кто часто заражается инфекционными заболеваниями и вынужден принимать большое количество антибиотиков, Ядегар рекомендует записаться на консультацию к терапевту и установить причину проблемы.

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Также о сбоях в работе иммунной системы может свидетельствовать постоянная усталость. «Борьба с инфекциями требует много энергии. Когда организм работает на пределе возможностей, иммунитет ослабевает, из-за чего организм становится особенно восприимчив к болезням. Люди обычно чувствуют это, когда устают», — объясняет пульмонолог.

Еще одним признаком пониженного иммунитета является медленное заживление ран, утверждает Ядегар. Дело в том, что для восстановления поврежденных тканей требуется, чтобы иммунная система «доставляла» к ним питательные вещества. Когда этот процесс нарушается, раны заживают очень медленно.

В заключение пульмонолог напомнил, что укрепить иммунитет можно, если снизить уровень стресса при помощи спорта, медитаций и дыхательных техник, наладить режим сна и бодрствования и сбалансировать питание.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова перечислила продукты, которые незаметно ослабляют иммунитет. По ее словам, злоупотребление сладостями и алкоголем приводит к снижению активности клеток иммунной системы.

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Наталья Обрядина
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