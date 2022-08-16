Появились кадры пожара на трансформаторной станции в Крыму

В сети появились кадры пожара на трансформаторной станции в Джанкойском районе Крыма

В сети появились кадры пожара на трансформаторной станции около села Майское в Джанкойском районе Крыма. Соответствующую видеозапись публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видны черные клубы дыма, из трансформаторной станции также появляются языки пламени.

О пожаре на трансформаторной станции в Крыму стало известно во вторник, 16 августа. Возгорание началось после сильного хлопка, который произошел в районе шести утра. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал дождаться официальной информации о произошедшем.

На место происшествия выехал глава полуострова Сергей Аксенов. Он сообщил, что обстоятельства произошедшего выясняются, и пообещал информировать о случившемся.

Позднее в администрации сельского поселения Майское сообщили о детонации боеприпасов на севере Крыма. Там добавили, что жителей близлежащего села эвакуируют.