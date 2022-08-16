Появились подробности о пожаре на площадке для хранения боеприпасов в Крыму
В результате пожара на площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма никто серьезно не пострадал. Такие подробности инцидента привели в Минобороны России, передает ТАСС.
В ведомстве заверили, что сейчас принимаются все меры по тушению возгорания. «По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — заявили в Минобороны.
Сейчас специалисты начали устанавливать причины произошедшего, добавили в ведомстве.
16 августа появилась информация о пожаре на трансформаторной станции вблизи Майского сельского поселения в Крыму. Тогда источник РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова заявлял, что пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра.
Глава Крыма Сергей Аксенов отправился на место происшествия.