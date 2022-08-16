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Появились подробности о пожаре на площадке для хранения боеприпасов в Крыму

Минобороны России заявило, что после пожара в Джанкое никто серьезно не пострадал

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

В результате пожара на площадке для хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма никто серьезно не пострадал. Такие подробности инцидента привели в Минобороны России, передает ТАСС.

В ведомстве заверили, что сейчас принимаются все меры по тушению возгорания. «По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено», — заявили в Минобороны.

Сейчас специалисты начали устанавливать причины произошедшего, добавили в ведомстве.

16 августа появилась информация о пожаре на трансформаторной станции вблизи Майского сельского поселения в Крыму. Тогда источник РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова заявлял, что пожар на станции начался после сильного хлопка в шесть часов утра.

Глава Крыма Сергей Аксенов отправился на место происшествия.

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Анна Щербакова
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