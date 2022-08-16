В МИД России ответили на заявление Киева о демилитаризации Запорожской АЭС

МИД России заявил о невозможности демилитаризации Запорожской АЭС с помощью МАГАТЭ

Вопросы демилитаризации не входят в полномочия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, пишет ТАСС.

По его словам, подобные призывы являются безответственными. «МАГАТЭ демилитаризацией и обеспечением безопасности не занимается. У нее четкий мандат — это выполнение гарантий международного агентства», — ответил он. Вишневецкий считает заявления Киева о том, что целью визита инспекторов могла бы стать демилитаризация станции, безответственными. Он добавил, что демилитаризация Запорожской АЭС с помощью МАГАТЭ невозможна.

Ранее МИД России призвал западные страны повлиять на Украину, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы АЭС.

Об обстрелах объекта сообщалось 7 и 11 августа. В одном из случаев были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.